Железногорск, Красноярский край, 17 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Железногорске Красноярского края прокуратура потребовала устранить нарушения в детском саду, на территорию которого проник посторонний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в прокуратуре региона.

Эмилия Никитенко, ИА REGNUM Детский сад

Ведомство провело проверку по сообщениям средств массовой информации. Установлено, что 26 октября 2022 года на территорию детского сада в Железногорске проник посторонний мужчина. Он перелез через забор и попытался забрать с собой пятилетнюю девочку, находившуюся на прогулке.

Мужчину остановила воспитатель. Она попросила его покинуть территорию детсада. Мужчина ушёл, девочка рассказала о случившемся родителям. Они обратились в правоохранительные органы.

В ходе проверки выяснилось, что образовательное учреждение своевременно не сообщило о произошедшем в отдел полиции, не приняло «исчерпывающих мер по исключению бесконтрольного пребывания на охраняемой территории посторонних лиц».

Прокуратура внесла представление в дошкольное учреждение.

Добавим, полицейские установили личность разыскиваемого мужчины. Им оказался ранее не судимый местный житель 1975 года рождения. Он заявил, что в момент проникновения на территорию детсада был пьян. Также горожанин извинился перед родителями девочки и воспитателем.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина предположил, что мог перепутать детский сад с тем, в который ходит его маленькая внучка.

Как сообщало ИА REGNUM, Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу девушке, ворвавшейся в марте 2022 года с ружьём в детский сад.

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