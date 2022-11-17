Сеул, , 08:12 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассмотрит возможность создания собственного ядерного оружия (ЯО), возвращения на территорию полуострова тактического ядерного оружия США или концепцию «совместного использования ЯО», если мнение граждан по этому вопросу изменится в этом направлении. Это следует из опубликованного 17 ноября интервью министра объединения Квон Ён Се агентству Yonhap.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, в настоящее время Сеул не рассматривает такие планы.

Квон Ён Се «Но если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряжённость расти, [мы] не сможем бесконечно игнорировать… если общественное мнение склонится к поддержке приобретения ЯО в широком смысле — собственному ядерному оружию, совместному использованию ЯО или размещению тактического ЯО [США]».

Квон Ён Се также заявил, что обеспокоен возможным отказом граждан страны от поддержки межкорейского соглашения о мерах по снижению напряжённости в военной сфере от 19 сентября 2018 года, если со стороны КНДР продолжатся «провокации», в частности, ракетные пуски. Или если народная республика возобновит проведение ядерных испытаний. Тем не менее министр подчеркнул, что власти Южной Кореи считают денуклеаризацию вполне достижимой целью, идея которой ещё «не исчерпала себя».

Способом, который может вернуть Северную Корею к диалогу, министр объединения считает продолжение политики санкций, дипломатического давления и укрепления расширенного сдерживания США.

Как сообщало ИА REGNUM, баллистическая ракета малой дальности, запущенная северокорейскими военными утром 17 ноября, упала вблизи восточного побережья Корейского полуострова.

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