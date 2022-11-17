Якутск, , 08:19 — REGNUM Опорные пункты в четырёх регионах, приграничных с территорией проведения спецоперации в защиту Донбасса, сформировали в Якутии. Об этом 17 ноября заявил руководитель Единого координационного центра, постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Мы сформировали наши опорные пункты ближе к местам боевых действий. Они развернуты в Донецкой Народной Республике, Республике Крым в Ростове», — рассказал он.

Целью этих действия Андрей Федотов назвал ускорения реагирования на запросы военнослужащих, которые участвуют в боях и находятся в зоне спецоперации. Опорные пункты на этих территориях формировали в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор информационного холдинга Якутии «Сахамедиа» Виктор Колесов и пять сотрудников компании направлены в Чечню. Там, в городе Гудермесе, их готовят к освещению событий из зоны спецоперации в защиту Донбасса.