Уфа, 17 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Более 140 км автодорог и свыше 400 погонных метров мостов были приведены в нормативное состояние в 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Башкирии. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев, 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Volgograd.ru Ремонт дорог

Сообщается, что в 2022 году в Башкирии общий объем финансирования объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» составил около 14 млрд рублей, в том числе порядка десяти млрд рублей являются федеральными средствами.

«Только благодаря нацроекту в 2022 году наш регион смог привести в нормативное состояние более 140 км дорог и более 400 погонных метров мостов», — приводит пресс-служба слова Булушева.

Отмечается, что в городе Уфе рабочие завершают капитальный ремонт загруженного транспортом участка улично-дорожной сети — бульвара Ибрагимова, который находится в самой центральной части города. Эта автодорога была включена в список объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что общая стоимость работ составила около 265 млн рублей. В настоящее время работы выполнены на 97%. Объект планируется ввести до конца ноября 2022 года.