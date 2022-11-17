Луганск, , 08:01 — REGNUM Киевские боевики выпустили 23 ракеты из РСЗО HIMARS по территории ЛНР. Об этом 17 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Со стороны ВСУ зафиксировано шесть обстрелов по населённому пункту Мирное в Лутугинском районе. Кроме того, киевскими боевиками были обстреляны населённые пункты Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО M142 HIMARS. Всего противником в ходе обстрелов было выпущено 23 ракеты.

В результате обстрелов в населённом пункте Зимогорье погиб мужчина 1970 года рождения, получили ранения два мирных жителя. Повреждены многоэтажный дом, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, средняя школа, детский сад, ж/д станция и линия электропередач.

В населённом пункте Сватово были ранены два мирных жителя 1996 и 1973 годов рождения, повреждения получили два жилых дома. В Белокуракино был ранен мужчина 1963 года рождения, получила повреждения ж/д станция.

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