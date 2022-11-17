Донецк, , 08:00 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 17 ноября произвели обстрелы Пролетарского района Донецка и Горловку. Об этом 17 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 01:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибрам 155 мм.

Также указывается, что в 03:26 киевские нацисты выпустили четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Пролетарскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Нидерланды выделили на предоставление военной помощи киевскому режиму более €322 млн.