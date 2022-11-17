Владивосток, 17 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края в ходе банкротства крупного предприятия из сферы химической промышленности — ООО «Дальнегорский химический комбинат БОР», — некогда обеспечивающего работой порядка 1,5 тыс. человек, 18 января 2023 года рассмотрит требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих должника лиц. Среди ответчиков фигурирует компания с пропиской на Кипре, которая является собственником комбината, а также сын одного из российских олигархов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В качестве ответчиков в деле изначально выступали Павел Меркулов (ранее был гендиректором предприятия), Анна Корелида и кипрская компания Liomena Investments. Сумма иска — 731 575 240 рублей 48 копеек. Позднее список соответчиков расширился. К фигурантам суд добавил Дмитрия Минца, чьи данные совпадают с данными сына миллиардера Бориса Минца, Илью Гордюшева, московские компании «Радамант» и «Фининвест», Валентину Титову, а также ООО «Горно-химическая компания Бор». На привлечении к ответственности последнего юрлица настаивала также налоговая служба.

«Дальнегорский химический комбинат БОР» был признан банкротом и попал под конкурсное производство в октябре 2019 года. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 года выручка комбината снизилась на 35% (до 11,2 млн рублей), за 2020 год — на 32%. По итогам последних пяти лет (с 2017 по 2021 год включительно) компания получала чистые убытки. За 2021 год убыток составил 215 тыс. рублей. Собственный капитал компании имеет отрицательное значение — 109,1 млн рублей.

В ЕГРЮЛ комбинат фигурирует с 13 марта 2012 года. Единственным владельцем является компания Liomena Investments (Кипр), бенефициары которой не раскрывались.

Напомним, ранее, по данным Федерации профсоюзов Приморья, конкурсный управляющий уволил порядка 1,5 тыс. сотрудников ликвидируемой компании — ООО «Дальнегорский химический комбинат БОР». Желающих трудоустроили на ООО «Дальнегорский ГОК».