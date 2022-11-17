Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис собирается на следующей неделе встретится с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, заявил журналистам филиппинский посол в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, участники переговоров должны обсудить ситуацию вокруг Тайваня. Ромуальдес также добавил, что Филиппины желают сыграть свою роль в «мирном сосуществовании» США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай потребовал от США строго придерживаться принципа «одного Китая» и выполнить обещание перед Пекином не поддерживать сепаратизм Тайваня.

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