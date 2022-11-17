Пекин, 17 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Вопрос о введении потолка цен на российские энергоносители не стоит в повестке России и Китая, заявил российский посол в Пекине Игорь Моргулов в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Стремление группы недружественных стран установить потолок цен на российские энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки», — заявил он.

Дипломат добавил, что Москва продолжает придерживаться позиции, заявленной российским лидером Владимиром Путиным. Он напомнил, что Россия не собирается поставлять нефть и газ в страны, поддержавшие введение потолка цен на импорт российских энергоносителей, установленный странами G7.

Моргулов подчеркнул, что Пекин и Москва последовательно выступают против незаконных односторонних санкций, которые использует Запад. По его словам, эти экономические ограничения ведут к дестабилизации международного рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что Китай и Индия могут стать посредниками в цепочке поставок российских энергоносителей, в случае введения потолка цен на нефть и газ из России. По ее словам, Нью-Дели и Пекин получают сырье на основе долгосрочных контрактов, а также имеют возможность конкурировать со странами Запада.