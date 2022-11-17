Якутск, 17 ноября 2022, 07:57 — REGNUM Завышение цены контракта при покупке кислородных станций для коронавирусных больных в Якутии по факту лишило беременных женщин и детей в возрасте до трёх лет бесплатного питания. Финансирование на эти цели в размере 181 млн рублей было перенаправлено на установку кислородных станций притом, что прибыль компании, поставлявшей их, составила 240 млн рублей из 620 млн, выделенных в общей сложности на исполнение контракта, написал в своём телеграм-канале депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров.
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Он напомнил, что единственным поставщиком кислородных станций была компания ООО «Диомид», и тогда возникли предположения, что во время сделки допустили нарушения. Счётная палата региона провела проверку и выяснила ряд интересных моментов.
По его словам, в отчёте также указано, что контракт был заключён с нарушением ст. 22 ФЗ-44 (определение цены контракта).
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в министерстве здравоохранения Якутии информировали, что в ведомстве проводится проверка. Поводом для визита правоохранителей стало исполнение госконтракта, по которому в регион должны были привезти кислородные станции. Об итогах проверки не сообщалось.