Якутск, , 07:57 — REGNUM Завышение цены контракта при покупке кислородных станций для коронавирусных больных в Якутии по факту лишило беременных женщин и детей в возрасте до трёх лет бесплатного питания. Финансирование на эти цели в размере 181 млн рублей было перенаправлено на установку кислородных станций притом, что прибыль компании, поставлявшей их, составила 240 млн рублей из 620 млн, выделенных в общей сложности на исполнение контракта, написал в своём телеграм-канале депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров.

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Он напомнил, что единственным поставщиком кислородных станций была компания ООО «Диомид», и тогда возникли предположения, что во время сделки допустили нарушения. Счётная палата региона провела проверку и выяснила ряд интересных моментов.

«Стоимость оборудования 278 млн рублей, транспортировка 42 млн рублей, проект (и монтаж я понимаю тоже) 38 млн рублей. Остаток (так скромно названа в отчете прибыль) 240 млн рублей. 40% от суммы контракта. Примерно 50% годовых», — удивился таким доходам Виктор Фёдоров.

По его словам, в отчёте также указано, что контракт был заключён с нарушением ст. 22 ФЗ-44 (определение цены контракта).

«Дополнительно было выделено из бюджета (за счет бесплатного питания беременных женщин и детей до 3 лет из малообеспеченных семей в 2022 году) 181 млн рублей для подготовки мест эксплуатации кислородных станций. Из нарушений ещё и то, что и сроки сорвали. Да… дело мутное…» — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в министерстве здравоохранения Якутии информировали, что в ведомстве проводится проверка. Поводом для визита правоохранителей стало исполнение госконтракта, по которому в регион должны были привезти кислородные станции. Об итогах проверки не сообщалось.