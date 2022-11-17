Пермь, 17 ноября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров будет исключён из фракции «Единой России» на ближайшем пленарном заседании, сообщает телеграм-канал краевого отделения партии.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Причиной для такой меры стали публикации в СМИ о переезде Захарова в Германию на постоянное место жительства, пропускает пленарные заседания в гордуме Перми и критикует решение российских властей о проведении специальной военной операции.

«Его действия демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал. Обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет», — прокомментировал секретарь пермского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

В партии отметили, что членом «Единой России» Сергей Захаров не являлся. Лишить партбилета его невозможно, но депутата исключили из состава сторонников партии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации б. УССР.