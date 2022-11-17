Чебоксары, 17 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Чувашии пересмотрели рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они увеличатся до 11% с декабря, сообщается на сайте республиканской службы по тарифам и конкурентной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

В ведомстве указывают на федеральное постановление об индексации регулируемых тарифов и платы за коммунальные услуги, где установлены показатели для регионов. Цены вырастут за тепло, газ, электричество, воду, водоотведения, вывоз мусора.

В Чувашии в декабре 2022 года плата для жителей возрастёт на 9%, при предельном отклонении от индексов в 2%. В 2023 году увеличение тарифов не планируется.

«Таким образом, максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Чувашской Республики на декабрь 2022 года ограничено индексом 11%», — поясняют в ведомстве.

О каких именно муниципалитетах идёт речь, не уточняется.

Чиновники ссылаются на необходимость «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ» — в частности, теплотрасс и водопроводов. Также они уверены, что это позволит сохранить качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

В тарифной службе заявляют, что после декабрьского роста тарифов очередная индексация «произойдёт только 1 июля 2024 года».

Напомним, что в ноябре в Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» передан в аренду электросетевой комплекс в Чебоксарах. Договор заключён с ГУП «Чувашские государственные электрические сети»: первые полгода месячная арендная плата составит 2,8 млн рублей, затем подорожает до 3,2 млн рублей. Эти расходы будут заложены в тарифы.

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Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на газ для населения в Чувашии предлагают увеличить стоимость с 1 декабря 2022 года на 52 копейки, с 6,23 до 6,75 рублей (с НДС) за 1 куб/м. Таким образом, рост составит 8,35%.