Амстердам, , 07:43 — REGNUM Нидерланды выделили на предоставление военной помощи киевскому режиму более €322 млн, говорится в письме нидерландского министра обороны Кайсы Оллонгрен, адресованном депутатам нижней палаты голландского парламента.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Речь идет о всей сумме средств, предоставленных Киеву до 14 ноября 2022 включительно. Оллонгрен отметила, что продолжение военных поставок «не обойдется без последствий» для запасов армии Нидерландов, которые, по ее словам, вырастут «не так быстро, как хотела бы» нидерландская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава голландского МИД Вопке Хукстра объявил, что Амстердам выделит Киеву €25 млн для поддержки ВСУ.

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