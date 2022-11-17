Пекин, 17 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию может состояться в следующем году. Об этом 17 ноября заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью российским журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Дипломат напомнил, что ключевым событием года в двусторонней повестке стал визит президента России Владимира Путина в Пекин во время зимней Олимпиады. В рамках визита состоялись первые с начала пандемии коронавируса переговоры главы России с китайским лидером Си Цзиньпинем в режиме офлайн.

Затем лидеры России и Китая встретились на полях саммита ШОС, который состоялся в сентябре в Самарканде. Помимо этого, по словам Моргулова, главы России и КНР постоянно обмениваются посланиями и общаются по видеосвязи и в телефонном режиме.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — уточнил российский дипломат.

«Особое значение имеет как пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике развития взаимного сотрудничества, так и личные доверительные и дружеские отношения, сложившиеся между ними», — добавил Моргулов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил лидера КНР Си Цзиньпина убедить президента России Путина сесть за стол переговоров.