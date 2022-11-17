Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге дети мобилизованных украсят главную ёлку города самодельными игрушками. Об этом журналистам сообщил мэр Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для детей мобилизованных уральцев организуют мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек. Темой украшений станут культурные традиции различных стран. Работы юных свердловчан украсят главную ёлку Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые за долгое время ёлка на площади 1905 года будет живой. А строительство ледового городка в уральской столице станет самым дорогим с 2009 года и обойдётся городу в 26,2 млн рублей.