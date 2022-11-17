Кемерово, 17 ноября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Двое кузбасских учёных — директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Барбараш и заведующий кафедрой Сибирского государственного индустриального университета Виктор Громов — отмечены наградами президента России Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Фото: сайт пермской деловой газеты «Бизнес класс» Панно «Наука»

Ольге Барбараш присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Под руководством Барабаш проводятся исследования в области лечения и профилактики атеросклероза, создания новых материалов для нужд сердечно-сосудистой хирургии.

Виктор Громов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за достижения в области научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Громов является соавтором трёх научных открытий: «Явление увеличения усталостной долговечности нержавеющих сталей электронно-пучковой обработкой», «Явление ускорения синтеза химических соединений на поверхности металлов и сплавов при электровзрывном легировании» и «Закономерность изменения структурно-фазового состояния металлов при внешнем энергетическом воздействии».