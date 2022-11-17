Токио, 17 ноября 2022, 07:45 — REGNUM Баллистическая ракета малой дальности, запущенная северокорейскими военными утром 17 ноября, упала вблизи восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщает военное ведомство Японии.

Запуск баллистической ракеты. КНДР
Запуск баллистической ракеты. КНДР
Egloos.com

В заявлении подчёркивается, что действия КНДР по непрекращающимся запускам баллистических ракет «угрожают миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества».

«Мы решительно осуждаем пуски баллистических ракет, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».
Министерство обороны Японии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии совместно с США и Южной Кореей начали сбор и анализ информации о последнем ракетном пуске КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония объявила о сборе информации по ракетному пуску КНДР