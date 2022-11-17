Токио, 17 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Баллистическая ракета малой дальности, запущенная северокорейскими военными утром 17 ноября, упала вблизи восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщает военное ведомство Японии.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

В заявлении подчёркивается, что действия КНДР по непрекращающимся запускам баллистических ракет «угрожают миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества».

Министерство обороны Японии «Мы решительно осуждаем пуски баллистических ракет, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии совместно с США и Южной Кореей начали сбор и анализ информации о последнем ракетном пуске КНДР.