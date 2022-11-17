Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM Бурятия полностью экипирует более 300 бойцов добровольческого батальона «Байкал». По словам главы республики Алексея Цыденова, средства на эти цели выделены из регионального бюджета, сообщает ИА REGNUM.

Обучение бойцов батальона «Байкал» Телеграмм-канал «Боевое Братство» Бурятии

«Сегодня бойцам-добровольцам батальона «Байкал» требуется полная экипировка, вещи рассчитанные на климат той местности, где они находятся: теплые костюмы, берцы, резиновые утепленные сапоги, плащ-палатки, нательное белье, шапки, балаклавы, теплые перчатки, кофты и другое», — отметил он.

У поставщиков, как отмечается, должно быть необходимое количество товара и размерный ряд. К настоящему времени большая часть вещей собрана, груз для отправки бойцам формируется на складе.

Это вторая партия экипировки для батальона. Ранее добровольцы из Бурятии получили комплекты на 100 человек. Таким образом, общая численность подразделения, полностью экипированного республикой, составила более 400 бойцов.

Добавим, что волонтёры также передали снаряжение для военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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