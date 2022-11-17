Лондон, , 07:46 — REGNUM Китай продолжает наращивать связи с перспективными политиками Великобритании, наращивают долговые обязательства британских компаний и развивает связи в парламенте для манипуляций общественным мнением, заявил глава контрразведки MI5 Соединенного Королевства Кен Маккаллум. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Воины Китая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Китай действует в этом направлении куда активней, нежели Россия и Иран, которые также якобы пытаются вмешаться во внутреннюю британскую политику. Маккаллум отметил, что Пекин использует все средства для влияния на китайскую диаспору на территории Соединенного Королевства, заводит агентов влияния в академических, политических и экономических сферах. Также Китай развивает связи с перспективными местными политиками в Великобритании, которые могут выйти на общенациональный уровень.

«Китай пытается переписать свод правил, купить лигу, нанять наш тренерский штаб для работы на них», — описал Маккаллум ситуацию, используя футбольную метафору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании лишило китайские компании правом владеть британским производителем микрочипов Newport Wafer Fab. От них потребовали продать 86% долю в корпорации