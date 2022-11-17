Лондон, 17 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Китай продолжает наращивать связи с перспективными политиками Великобритании, наращивает долговые обязательства британских компаний и развивает связи в парламенте для манипуляций общественным мнением, заявил глава контрразведки MI5 Соединенного Королевства Кен Маккаллум. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воины Китая

Он подчеркнул, что Китай действует в этом направлении куда активней, нежели Россия и Иран, которые также якобы пытаются вмешаться во внутреннюю британскую политику. Маккаллум отметил, что Пекин использует все средства для влияния на китайскую диаспору на территории Соединенного Королевства, заводит агентов влияния в академических, политических и экономических сферах. Также Китай развивает связи с перспективными местными политиками в Великобритании, которые могут выйти на общенациональный уровень.

«Китай пытается переписать свод правил, купить лигу, нанять наш тренерский штаб для работы на них», — описал Маккаллум ситуацию, используя футбольную метафору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании лишило китайские компании права владеть британским производителем микрочипов Newport Wafer Fab. От них потребовали продать 86%-ную долю в корпорации.