Южно-Сахалинск, 17 ноября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Госдолг Сахалина на 1 октября 2022 года составил 7,595 млрд рублей. Год назад кредитных долгов у островного региона не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных опубликованных на сайте Минфина РФ.

Selfcreation.ru Долги

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На протяжении долгих лет область обходилась без привлечения кредитных ресурсов.

Банковских кредитов у островного региона нет. Весь долг взят в государственном бюджете.

Нарастили долги и муниципалитеты Сахалина — на 1 октября сумма кредитов составляла 5,22 млрд рублей. Из них банковские кредиты — 3,8 млрд рублей. Ещё 1,244 млрд - бюджетные кредиты. И 178 млн - муниципальные гарантии. Год назад муниципалитеты Сахалина были должны 3,863 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия должна в общей сложности более 48,3 млрд рублей. За год суммарный объём долгов республики сократился на 3,3 млрд рублей.