Новосибирск, , 07:46 — REGNUM В Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» выполнили учебно-тренировочные полёты. В учениях было задействовано около 50 военнослужащих. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Экипажи выполнили задачи по посадке вертолётов на неподготовленные площадки, отработали практические навыки по управлению вертолётами, выполняя взлёт, посадку, полёт по заданному маршруту с разведкой и обнаружению объектов условного противника», — уточнили в ЦВО.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова отправил партию новых самолётов Су-34 для Вооружённых сил России.

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