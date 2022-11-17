Оренбург, 17 ноября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному головному делу о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем. В ближайшее время материалы передадут в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин. Фигурантками являются четыре оренбурженки. По версии следствия, они в 2021 году в помещении магазина продавали жителям посёлка Красночабанский Домбаровского района опасный алкоголь. После его употребления от острого отравления суррогатом умерли восемь человек. Здоровью ещё двух жителей посёлка причинён тяжкий и легкий вред.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые женщины признали частично. В ходе расследования одной обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года по востоку Оренбуржья прокатилась волна сильных алкогольных отравлений. Случаи получили всероссийскую огласку. Пострадали 64 человека, смертельное отравление получили 35 оренбуржцев. В составе напитков выявили ядовитый метиловый спирт. Уголовные дела возбудили против 18 человек.