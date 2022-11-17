Лос-Анджелес, США, 17 ноября 2022, 07:44 — REGNUM В фильме «Тихое место: День первый» может сняться звезда четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» Джозеф Куинн. Об этом 17 ноября сообщает портал Deadline.
Отмечается, что сейчас актёр ведёт переговоры с продюсерами проекта, если они пройдут успешно, он может составить компанию на съёмочной площадке Лупите Нионго, которая также может сняться в спин-оффе популярной франшизы. В качестве режиссёра выступит Майкл Сарноский («Свинья»).
Ранее СМИ сообщили, что премьера ленты «Тихое место: День первый» запланирована на 8 марта 2024 года. Отмечается, что, вероятнее всего, Джон Красински и Эмили Блант не появятся в этой картине.
Читайте ранее в этом сюжете: Лупита Нионго может сняться в спин-оффе «Тихого места»