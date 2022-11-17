Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM В фильме «Тихое место: День первый» может сняться звезда четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» Джозеф Куинн. Об этом 17 ноября сообщает портал Deadline.

Эмили Блант Кадр из фильма «Тихое место 2»

Отмечается, что сейчас актёр ведёт переговоры с продюсерами проекта, если они пройдут успешно, он может составить компанию на съёмочной площадке Лупите Нионго, которая также может сняться в спин-оффе популярной франшизы. В качестве режиссёра выступит Майкл Сарноский («Свинья»).

Ранее СМИ сообщили, что премьера ленты «Тихое место: День первый» запланирована на 8 марта 2024 года. Отмечается, что, вероятнее всего, Джон Красински и Эмили Блант не появятся в этой картине.

Читайте ранее в этом сюжете: Лупита Нионго может сняться в спин-оффе «Тихого места»