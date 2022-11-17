Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В фильме «Тихое место: День первый» может сняться звезда четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» Джозеф Куинн. Об этом 17 ноября сообщает портал Deadline.

Кадр из фильма «Тихое место 2» Эмили Блант

Отмечается, что сейчас актёр ведёт переговоры с продюсерами проекта, если они пройдут успешно, он может составить компанию на съёмочной площадке Лупите Нионго, которая также может сняться в спин-оффе популярной франшизы. В качестве режиссёра выступит Майкл Сарноский («Свинья»).

Ранее СМИ сообщили, что премьера ленты «Тихое место: День первый» запланирована на 8 марта 2024 года. Отмечается, что, вероятнее всего, Джон Красински и Эмили Блант не появятся в этой картине.