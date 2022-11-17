Эр-Рияд, 17 ноября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Южная Корея подписали десятки инвестиционных соглашений на общую сумму около $30 млрд, передает телеканал Asharq TV со ссылкой на министра инвестиций королевства.

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Так, южнокорейские корпорации Samsung и POSCO заключили более 20 контрактов с саудовскими компаниями, которые работают в таких сферах, как энергетика, железные дороги, химическая промышленность, фармацевтика и др.

Кроме того, ряд соглашений были подписаны компанией Korea Electric Power и четырьмя другими корейскими фирмами с инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Эти контракты касаются строительства и эксплуатации завода по производству водорода и аммиака в королевстве.

Также для финансирования общих проектов будут созданы семь специальных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Yonhap распространило информацию о том, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль хочет провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.