Хабаровск, 17 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края и глава Росавтодора Роман Новиков подписали меморандум о развитии автодорог в регионе. Программа рассчитана на пять лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Ремонт дороги

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Соглашение подписано на XVI Международном форуме «Транспорт России». Согласно меморандуму, в Хабаровском крае отремонтируют 85% трасс опорной сети. Прежде всего это касается Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и близлежащих населённых пунктов, а также трассы «Селихино — Николаевск-на-Амуре».

Благодаря выделению дополнительных средств, наряду с ремонтом автодорожной сети региона будет продолжена работа и по комплексному обновлению мостов. Только в 2022 году в порядок приведено свыше десятка мостов по всему региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за пять лет на ремонт дорог из федерального и регионального бюджетов направят 63 миллиарда рублей.