Омск, 17 ноября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных жителей Омска получат дополнительную поддержку по линии системы образования. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

На сегодняшний день в Омске дошкольные учреждения образования посещают 435 детей, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации. Ещё 342 ребёнка обучаются в общеобразовательных школах.

Напомним, детей мобилизованных обеспечили бесплатным питанием в школах. Также такие семьи освободили от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций. Эти меры поддержки вступили в законную силу 15 октября 2022 года — после подписания соответствующего указа. Они носят беззаявительный характер. Образовательные учреждения получают информацию о мобилизованных в рамках межведомственного взаимодействия.

Дополнительно в образовательных учреждениях организована работа социально-психологической службы для детей и семей мобилизованных. Специалисты могут оказать консультативное и психологическое сопровождение.

Вопрос по соблюдению прав семей мобилизованных находится на особом контроле, подчеркнули в мэрии. В омском департаменте образования работает горячая линия по предоставлению мер поддержки мобилизованным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области участникам спецоперации и их семьям помогают волонтёры, представители власти, предприниматели, общественные деятели, неравнодушные жители. Каждому мобилизованному из региона обещают выплатить по 100 тысяч рублей.