Пекин, 17 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Россия увеличила поставки сельскохозяйственной продукции, бумаги и удобрений в Китай, заявил российский посол в Пекине Игорь Моргулов в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В текущем году, помимо традиционных позиций отечественного экспорта в КНР — энергоресурсов, хорошие показатели роста наблюдаются у сельскохозяйственной и целлюлозно-бумажной продукции, а также удобрений», — заявил он.

Посол отметил, что Китай, в свою очередь, поставляет множество различных товаров в Россию. В частности, китайские предприятия нарастили экспорт продукции химической промышленности и автомобилей. Моргулов подчеркнул, что Пекин и Москва намерены довести объемы торговли между странами до $200 млрд в год.

Отмечается, что товарооборот между Россией и Китаем сократился в 2020 году до $107,76 млрд в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции. В 2021 году этот показатель вырос на 35,8%, что составило около $146,88 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая. Он добавил, что Москва рассчитывает на более тесное сотрудничество с Пекином в будущем.