Бали, Индонезия, , 07:45 — REGNUM Очередной саммит G20, который в 2023 году состоится в Индии, рассмотрит вопрос о членстве в группе Африканского союза (АС). Об этом со ссылкой на действующего председателя АС, президента Сенегала Маки Саля вечером 16 ноября сообщает Agence de Presse Senegalaise (APS).

Маки Саль (сс) MONUSCO Photos

Маки Саль «Я благодарю членов G20, которые во время саммита на Бали в Индонезии поддержали кандидатуру АС на вступление в Группу двадцати. Вопрос о членстве АС будет рассмотрен на саммите G20 в Индии в 2023 году».

Глава АС также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за инициированные им консультации на полях саммита G20 «по проблеме доступа к зерновым и удобрениям», в том числе «в контексте войны» на территории б. УССР. Соль также отметил результативную встречу на полях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

Маки Саль «Я приветствую превосходное сотрудничество Китая с Африкой, и, в частности, с Сенегалом, а также наше совпадение взглядов по основным вопросам, представляющим общий интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, Париж выступает за включение Африканского союза в G20.

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