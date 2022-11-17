Бали, Индонезия, 17 ноября 2022, 07:45 — REGNUM Очередной саммит G20, который в 2023 году состоится в Индии, рассмотрит вопрос о членстве в группе Африканского союза (АС). Об этом со ссылкой на действующего председателя АС, президента Сенегала Маки Саля вечером 16 ноября сообщает Agence de Presse Senegalaise (APS).
Глава АС также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за инициированные им консультации на полях саммита G20 «по проблеме доступа к зерновым и удобрениям», в том числе «в контексте войны» на территории б. УССР. Соль также отметил результативную встречу на полях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщало ИА REGNUM, Париж выступает за включение Африканского союза в G20.
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