Луганск, , 07:12 — REGNUM Провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области готовят киевские боевики. Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Филипоненко, по данным разведки, киевский режим готовит резонансную провокацию с обвинением России в уничтожении больницы в посёлке Великий Бурлук в Харьковской области. Посёлок находится под контролем киевских боевиков, основная цель провокации — отвлечение внимания от инцидента с обстрелом зенитной ракетой территории Польши киевскими войсками.

Согласно имеющимся у Народной милиции данным, командование киевских боевиков планирует обстрел больницы в районе населённого пункта Хатное. Предполагается, что провокация будет осуществлена ночью 17 ноября. Филипоненко отметил, что Киев планирует пригласить журналистов, в том числе из иностранных СМИ, для широкого освещения провокации.

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