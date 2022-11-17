Луганск, 17 ноября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области готовят киевские боевики. Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил Филипоненко, по данным разведки, киевский режим готовит резонансную провокацию с обвинением России в уничтожении больницы в посёлке Великий Бурлук в Харьковской области. Посёлок находится под контролем киевских боевиков, основная цель провокации — отвлечение внимания от инцидента с обстрелом зенитной ракетой территории Польши киевскими войсками.

Согласно имеющимся у Народной милиции данным, командование киевских боевиков планирует обстрел больницы в районе населённого пункта Хатное. Предполагается, что провокация будет осуществлена ночью 17 ноября. Филипоненко отметил, что Киев планирует пригласить журналистов, в том числе из иностранных СМИ, для широкого освещения провокации.