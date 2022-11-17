Пекин, , 08:16 — REGNUM Китай запустил ракету-носитель CERES-1 Y4, которая вывела в космос коммерческую спутниковую группировку, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Спутник Nasa.gov

Ракета стартовала в 14:20 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, отправив на запланированную орбиту пять спутников «Цзилинь-1 Гаофэнь-03D». Полезные грузы, поднятые ракетой, будут использоваться для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования.

Разработанная пекинской ракетостроительной компанией Galactic Energy, CERES-1 представляет собой малогабаритную твердотопливную ракету-носитель, способную выводить микроспутники на низкую околоземную орбиту. Это был 4-й полет серии ракет CERES-1.