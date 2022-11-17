Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Кинокомпания Story Syndicate снимет полнометражный документальный фильм про жизнь и карьеру оператора Галину Хатчинс, погибшую съёмках картины «Ржавчина». Об этом 17 ноября сообщил портал The Wrap.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Авторы фильма подробно расскажут как о биографии Хатчинс, так и об инциденте, который привёл к её смерти. В качестве режиссёра выступит Рэйчел Мейсон, ранее выпустившая на экраны картину про жизнь маньяка Гамильтона Фиша. Отмечается, что проект поддержал Мэтт Хатчинс (муж Галины Хатчинс). Продюсировать проект будет Джули Мец (сериал «По ту сторону музыки»).

Напомним, Галина Хатчинс погибла 21 октября 2022 года. Во время съёмок одной из сцен «Ржавчины» известный голливудский актёр Алек Болдуин выстрелил в неё из пистолета, который из-за ошибки сотрудников был заряжен боевыми патронами.

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