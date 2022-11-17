Пекин, , 09:59 — REGNUM Верховный народный суд Китая издал новое постановление, расширяющее юрисдикцию судов первой инстанции в отношении гражданских и коммерческих дел, связанных с иностранными делами, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

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В настоящее время лишь ограниченное число судов первой и промежуточной инстанций уполномочено рассматривать такие дела в первой инстанции. Согласно новому правилу, которое вступит в силу 1 января 2023 года, первичные народные суды в принципе будут обладать юрисдикцией в отношении первой инстанции по гражданским и коммерческим делам, связанным с иностранными государствами.

Между тем, согласно регламенту, народные суды промежуточной инстанции обладают юрисдикцией в отношении крупных дел первой инстанции, связанных со спорными объектами высокой ценности, сложными деталями или значительным числом сторон.

Корректировка была внесена в ответ на изменения в количестве, типе и распределении таких дел, чтобы улучшить качество и эффективность судебных услуг, связанных с иностранными делами, и способствовать открытости страны на высоком уровне, сказал представитель суда.