Хабаровск, 17 ноября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. С начала спецоперации частные перевозчики Хабаровска оказали помощь российским военнослужащим на общую сумму свыше 2 млн рублей. Были закуплены рации, квадрокоптеры, бронежилеты, каски — необходимое оборудование и снаряжение, которое поможет сохранить военным жизнь и здоровье. Неравнодушные хабаровчане продолжают оказывать помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации в б. УССР

Читайте также: Врачи Хабаровска отправили на фронт посылки с тёплыми вещами

Индивидуальный предприниматель Марина Ермилова по собственной инициативе купила автомобиль марки «УАЗ». 16 ноября его передали в воинскую часть.

«Даже если одного раненого бойца на этой машине вывезут, я буду считать, что жизнь прожила не зря. Наши люди сейчас защищают Россию, защищают нас. И каждый в меру своих возможностей должен им помогать, кто финансово, кто делами. Мы не можем оставаться в стороне», — считает Марина Ермилова.

Также в часть должна поступить ещё одна машина, но другой модели — «Нива Шевроле» от перевозчиков Хабаровска.

Ранее управление промышленности, транспорта, связи мэрии обратилось к городским перевозчикам с предложением оказать помощь участникам СВО, а также их семьям создать накопительный фонд, в том числе использовать площадку ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков».

«В общественном транспорте, а также на транспортных предприятиях размещено 700 буклетов с QR-кодом. Перейдя по нему, можно оказать добровольную помощь, которая пойдет по целевому назначению, — добавил начальник отдела организации регулярных перевозок администрации Хабаровска Анатолий Игнатенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сотрудники первой краевой больницы собрали для мобилизованных необходимые зимние вещи — вместе с термокостюмами, носками и балаклавами в посылку вложили и письмо со словами поддержки.