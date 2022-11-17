Петропавловск-Камчатский, , 06:55 — REGNUM На Камчатке, где с 1 ноября действует запрет на перевозку в самолётах красной икры непромышленного изготовления весом более 10 кг, уже отметили первые результаты данного эксперимента. В аэропорту фиксируются единичные случаи недопуска багажа к перелёту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор края Владимир Солодов сообщил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока с участием заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, представителей федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества.

Красная икра Puschinka

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«За две недели мы видим единичные случаи недопуска багажа к авиаперевозке, но самое главное, что мы уже видим изменившуюся ситуацию в аэропорту. При этом эксперимент не доставляет неудобств пассажирам, которые перевозят икру для личного потребления. Уверен, что в следующем году мы получим серьезный позитивный результат с точки зрения перекрытия этого важного канала перевозки браконьерской продукции. Самое главное, что мы хотим этим добиться, — сокращение мотивации к браконьерству», — рассказал Солодов.

На заседании был поднят вопрос об отсутствии в федеральном законодательстве механизма привлечения к уголовной и административной ответственности за незаконную транспортировку браконьерских уловов.

«Даже при наличии косвенных улик, очень сложно доказать, что перевозимая даже в больших объемах рыбопродукция является незаконно добытой. Я докладывал этот вопрос президенту во время его визита, в перечне есть соответствующие поручения», — отметил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за первую неделю действия ограничений на провоз красной икры авиапассажирами дважды багаж не допустили к перевозке.