Нейпьидо, , 06:55 — REGNUM Экс-посол Великобритании Вики Боумен и австралийский экономист Шон Тернелл, бывший советник политика Аун Сан Су Чжи были освобождены военной властью в Мьянме. Об этом 16 ноября сообщает портал Myanmar Now.

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«Мьянма освободила заключённого в тюрьму австралийского экономиста Шона Тернелла, бывшего посла Великобритании Вики Боуман и двух других иностранцев», — указано в сообщении.

Уточняется, что были амнистированы японский кинорежиссёр Тору Куботу и учёный-ботаник из США Чжо Хтай Оо.

Иностранные граждане были амнистированы по случаю отмечаемого в стране Национального дня Мьянмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помиловании военной властью в Мьянме шести тысяч человек.

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