Пекин, , 09:51 — REGNUM Китай в целом может гарантировать поставки природного газа для нужд зимнего отопления в этом году, несмотря на сложную ситуацию на международном рынке, заявил сотрудник главного экономического планирования страны, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Своевременная подготовка и совместные усилия были предприняты для обеспечения достаточного объема поставок природного газа, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Мэн Вэй.

Комиссия будет настоятельно призывать населенные пункты придерживаться соответствующей ценовой политики для поддержания относительно стабильных цен на природный газ для домашних хозяйств, сказал Мэн. Компаниям, добывающим нефть, будет оказана поддержка в увеличении добычи и запасов природного газа, что поможет преодолеть пиковые температуры в зимний период.

С января по октябрь в стране было добыто 178,5 млрд кубометров природного газа, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мэн добавил, что перебои с поставками природного газа могут возникнуть в некоторые пиковые периоды или в некоторых регионах на фоне затяжных холодов. По словам Мэна, страна будет использовать свой ежедневный механизм управления поставками природного газа, чтобы устранить внезапную нехватку и обеспечить жителей теплом зимой.