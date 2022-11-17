Якутск, 17 ноября 2022, 06:59 — REGNUM Генеральный директор информационного холдинга Якутии «Сахамедиа» Виктор Колесов и пять сотрудников компании направлены в Чечню. Там, в городе Гудермесе, их готовят к освещению событий из зоны спецоперации в защиту Донбасса, сообщило ЯСИА.
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В том числе с журналистами проводят практические занятия по тактической медицине, их также учат носить средства индивидуальной защиты и правильно передвигаться по опасной территории.
«Можно только гордиться нашими коллегами-журналистами. Это действительно поступок. И нам всем очень нужны ваши правдивые материалы. И побольше. О зверствах нацистов, о том, как выживали люди. О том, как сейчас идет военная операция. И, конечно, о наших героях. Живых… или храбро погибших в бою», — прокомментировала обучение журналистов их коллега, сотрудник «Свободной прессы» Маргарита Нифонтова
Она рассказала, что один из тех, кто готовится работать на спецоперации, корреспондент ЯСИА Николай Борисов, уже несколько раз был в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу СМИ направлять журналистов в информационные подразделения Вооруженных сил России. Он не согласен с тем, что журналистов нужно использовать в структурах Минобороны РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов, специалистов психологической борьбы.