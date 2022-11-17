Якутск, 17 ноября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Генеральный директор информационного холдинга Якутии «Сахамедиа» Виктор Колесов и пять сотрудников компании направлены в Чечню. Там, в городе Гудермесе, их готовят к освещению событий из зоны спецоперации в защиту Донбасса, сообщило ЯСИА.

Mil.ru Журналист

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«Как все помнят, в период частичной мобилизации усилилась различного рода дезинформация, связанная с мобилизованными. Тогда наши корреспонденты выезжали в войсковые части, встречались с военнослужащими на территории Восточного военного округа и развеивали фейки проверенной информацией с мест. Сейчас, когда наши бойцы направились на территорию, где введено военное положение, возникла необходимость продолжить информирование из мест службы наших земляков. Понятно, что такая работа имеет определённый риск, поэтому нами было принято решение организовать обучение наших сотрудников, выезжающих для исполнения своих профессиональных обязанностей», — отметил Виктор Колесов.

В том числе с журналистами проводят практические занятия по тактической медицине, их также учат носить средства индивидуальной защиты и правильно передвигаться по опасной территории.

«Учитывая, где нам предстоит работать, думаю, это будет очень полезно», — уверен оператор медиацентра «Сахамедиа» Денис Попов.

«Можно только гордиться нашими коллегами-журналистами. Это действительно поступок. И нам всем очень нужны ваши правдивые материалы. И побольше. О зверствах нацистов, о том, как выживали люди. О том, как сейчас идет военная операция. И, конечно, о наших героях. Живых… или храбро погибших в бою», — прокомментировала обучение журналистов их коллега, сотрудник «Свободной прессы» Маргарита Нифонтова

Она рассказала, что один из тех, кто готовится работать на спецоперации, корреспондент ЯСИА Николай Борисов, уже несколько раз был в Донбассе.

«Конечно, нами движет исполнение журналистского долга. Но когда ты находишься на месте — все вопросы о том, зачем нужна военная операция, в чем ее причина, отпадают сразу же. Людей восемь лет просто убивали. Какие могут быть вопросы? Там пацаны с 17,18 лет — все на фронте. У них все связано с войной», — отметил Николай Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу СМИ направлять журналистов в информационные подразделения Вооруженных сил России. Он не согласен с тем, что журналистов нужно использовать в структурах Минобороны РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов, специалистов психологической борьбы.