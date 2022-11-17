Токио, , 06:49 — REGNUM Власти Японии совместно с США и Южной Кореей ведут сбор и анализ информации о ракетном пуске, который был осуществлен КНДР утром 17 ноября, заявил журналистам генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник подчеркнул, что Токио пока воздерживается от комментариев по поводу указанного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Reuters распространило информацию о том, что президент США Джо Байден попросил председателя КНР Си Цзиньпина попытаться повлиять на КНДР, чтобы Пхеньян отказался от проведения очередного ядерного испытания.

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