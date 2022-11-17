Токио, 17 ноября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Власти Японии совместно с США и Южной Кореей ведут сбор и анализ информации о ракетном пуске, который был осуществлен КНДР утром 17 ноября, заявил журналистам генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Чиновник подчеркнул, что Токио пока воздерживается от комментариев по поводу указанного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Reuters распространило информацию о том, что президент США Джо Байден попросил председателя КНР Си Цзиньпина попытаться повлиять на КНДР, чтобы Пхеньян отказался от проведения очередного ядерного испытания.

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