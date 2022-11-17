Барнаул, 17 ноября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) планирует найти разработчика на участок техногенного месторождения «Хвостохранилище Змеиногорской золотоизвлекательной фабрики» в Алтайском крае. Возможность добычи золота и серебра можно получить, приняв участие в тендере, который состоится 27 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

(сс) kaisender Золото

Начальная цена лота — 31,843 млн рублей при шаге аукциона — 3,184 млн рублей.

На начало 2022 года на участке фиксировались следующие запасы по категории С2: золото — 288 кг, серебро — 7,1 тонн.

Площадь участка составляет 0,2 кв. км.

Напомним, ранее на Алтае на продажу для разведки и добычи выставлены ещё два золоторудных участка, победителей по которым планируется выбрать также в декабре.