Нейпьидо, , 06:47 — REGNUM Военные власти Мьянмы в рамках амнистии по случаю отмечаемого в стране Национального дня Мьянмы освободили около шести тысяч человек, включая иностранных граждан. Об этом 17 ноября сообщает издание Myanmar Now.

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

В числе прочих под амнистию попали бывший посол Великобритании Вики Боумен, приговорённая за нарушение иммиграционного законодательства, бывший госсоветник Аун Сан Су Чжи и её советник по экономическим вопросам, гражданин Австралии Шон Тернелл.

По данным агентства Kyodo, свободу также получил задержанный в Янгоне в августе во время съёмки акции протеста японский журналист Тору Кубота.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо на саммите АСЕАН в Пномпене (Камбоджа) заявил, что его страна «разочарована ухудшением ситуации в Мьянме».

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