Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. На Камчатке мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса и членов их семей освободили от начисления пеней за оплату услуг ЖКХ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Пеня не будет начисляться за просрочку платежей по взносам на капремонт и услуги ЖКХ.

Льгота действует с 7 октября до прекращения контракта с мобилизованным. Чтобы воспользоваться ей необходимо подать заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Камчатки выступили с инициативой сделать более централизованной и весомой гуманитарную помощь для нужд участников специальной военной операции в защиту Донбасса.