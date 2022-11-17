Сиань, Китай, 17 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Метеорологическое управление Китая объявило, что оно создаст климатическую обсерваторию в горах Циньлиншань в северо-западной китайской провинции Шэньси, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Peggy_Marco Китай. Горы. Пейзаж

Расположенная в городе Шанло, обсерватория нацелена на проведение научных исследований, касающихся изменения климата и механизма выпадения осадков в горном массиве. Являясь естественной границей между северным и южным регионами Китая, горы Циньлиншань образуют водораздел между бассейнами двух «материнских рек» страны — реки Янцзы и реки Хуанхэ.

Из-за сложности рельефа горы Циньлиншань очень чувствительны к глобальному изменению климата и представляют особую климатическую, географическую и биологическую ценность.

Администрация заявила, что в течение следующих семи лет обсерватория внедрит всепогодную систему мониторинга климата с высоким разрешением и многослойностью, уделяя особое внимание процессам предупреждения, оценки и анализа климата.