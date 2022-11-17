Лондон, 17 ноября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против американского актера Кевина Спейси Королевской прокурорской службой Великобритании. Об этом 16 ноября сообщается на сайте ведомства.

Цитата из т/ф «Карточный домик». Реж. Дэвид Финчер. 2013-2018. США Кевин Спейси

Уточняется, что речь идёт о семи эпизодах принуждения к сексуальным действиям и непристойного посягательства. Как утверждают правоохранители, все случаи домогательств произошли в период с 2001 по 2004 годы.

Как указала глава отдела по расследованию преступлений CPS Розмари Эйнсли, обвинения были утверждены прокуратурой после «анализа доказательств, собранных полицией Лондона».

Стоит отметить, что актёра не в первый раз обвиняют в домогательствах. Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд присяжных в Нью-Йорке отклонил иск актёра Энтони Рэппа к Кевину Спейси. Рэпп заявил о домогательствах Спейси к нему в 2017 году, описав случай, якобы произошедший в 1986 году, когда ему было 14 лет. Рэпп требовал компенсации на 40 млн долларов.