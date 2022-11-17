Сеул, 17 ноября 2022, 06:32 — REGNUM Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности, сообщил на своем сайте Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Снаряд был запущен сторону Японского моря в 10:48 по местному времени (04:48 мск) из района города Вонсан (провинция Канвондо). Отмечается, что Сеул продолжает наблюдение за шагами КНДР, сохраняя абсолютную боеготовность в координации с США.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября глава МИД Северной Кореи Чвэ Сон Хи заявил, что Пхеньян жестко ответит на усиление военного сотрудничества и провокационной активности со стороны Токио, Сеула и Вашингтона.
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